شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الإعلان الرسمى لـ"جوازة توكسيك".. ومحمد أنور يروج للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الشركة المنتجة الإعلان الرسمي للفيلم العائلى الكوميدى جوازة توكسيك، حيث يظهر الإعلان الاختلاف بين عائلة "كريم" محمد أنور وعائلة "فريدة" ملك قورة، وتمر علاقتهم خلال الأحداث بالعديد من الصراعات، ومن المقرر طرحه فى دور السينما يوم 3 يوليو المقبل.



فيلم جوازة توكسيك يتناول بأسلوب كوميدي قصة حب فريدة وكريم، والتي يتدخل بها وفي مصيرهما الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

ومن جانبه، حرص الفنان محمد أنور على الترويج لـ "جوازة توكسيك"، عن طريق نشره البرومو الخاص للعمل، ونشر محمد أنور، البرومو عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليه: "توكلنا على الله، عيلة فرفوشة هتناسب عيلة قفوشة تبقى الجوازة أكيد توكسيك، فيلم جوازة توكسيك يوم 3 يوليو في دور العرض".

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة وفاروق قنديل.