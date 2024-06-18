شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض فيلم براد بيت Formula 1 .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الحركة والإثارة Formula 1 للنجم العالمي براد بيت، على تاريخ إصدار في دور العرض السينمائي من قبل شركة الإنتاج Apple التي أعلنت عن عرض الفيلم في يونيو 2025.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم فورميلا وان، سيعرض في 27 يونيو 2025 محليا ًداخل الولايات المتحدة الأمريكية وسيحصل على تواريخ بالتبعيه للعرض في جميع انحاء العالم، وتتعاون Apple مع شركة وارنر بروس، وسيتم عرض الفيلم في دور عرض آيماكس، وسيضع تاريخ الإصدار في مواجهة افتتاح فيلم "M3GAN 2.0"، وهو تكملة لفيلم الرعب الذي حققه Blumhouse عام 2023.

وعلى جانب آخر، أكد تقرير جديد أن النجم العالمى براد بيت يستمتع بفصل جديد من حياته مع صديقته إينيس دى رومان، بعد انفصاله عن زوجته السابقة أنجلينا جولي، وقالت مصادر لمجلة OK Magazine إن علاقة براد بيت بحبيبته "ليست بها أي أزمات".

ويأتي ذلك بعد زواج بيت السابق من أنجلينا جولى، والذي انتهى بمعركة قانونية مثيرة للجدل لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وبحسب المصادر فإن إينس بمثابة نسمة من الهواء المنعش لبراد.

وأضاف أحد المصادر: "إنها تعمل مع الكثير من المشاهير في مجال المجوهرات الخاصة بها ولكنها ليست من المشاهير.. وهى لا تريد أن تكون كذلك"، وأكد المصدر: "لن يضيعوا الوقت في خطوبة طويلة"، حيث إن "براد حريص جدًا على إنجاب طفل مع إينيس، وهي تريد التزامًا مناسبًا أولاً، وبمجرد عقد قرانهما، تكون الأولوية الأولى سوف تنجب طفلا".

وقال المصدر: "هناك القليل من الإلحاح في هذا الأمر"، كان براد بيت وإينيس دي رومان معًا منذ أواخر عام 2022، وفي وقت سابق من هذا العام، ورد أنهما انتقلا للعيش معًا.