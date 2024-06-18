شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تلغي حفلها في دبي بسبب سفرها في رحلة استشفائية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب عن إلغاء حفلها الغنائي في مدينة دبي الإماراتية ، والذي كان من المقرر اقامته برفقة الفنان حسين الجسمي، يوم 21 يونيو الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب سفرها في رحلة استشفائية،

وكانت شيرين قد أبلغت الجهة المنظمة للحفل بهذا الأمر منذ أكثر من شهر.

ومن جانبه قال المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية، أن هذا الالغاء جاء بالاتفاق مع الجهة المنظمة للحفل ، مشيراً إلى أن شيرين كانت قد انتهت مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة درامية سوف تطرحها خلال الأيام المقبلة، تعاونت فيها مع نفس فريق أغنية "الدهب" وهم الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقى توما .