أشرف زكي يحسم جدل مشاركة ممثل مصري في مسلسل إسرائيلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد جدل كبير بسبب ممثل شاب، قطع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أمام الشائعات ووضع حداً لقضية مشاركة الممثل المصري مايكل إسكندر في مسلسل إسرائيلي.

وأكد النجم المصري في تصريحات صحفية “أنا لا أعرف هذا الشاب ومن يكون، ولم أره من قبل، وهو غير مقيّد بالنقابة وليس له أي علاقة بها نهائياً”.

وبالتزامن مع إنتشار خبر مشاركة الشاب المصري في مسلسل إسرائيلي والضجة التي رافقت هذا الخبر الذي تم تداوله بكثافة في الصحف الاسرائيلية، أكدت معلومات صحافية أن المسلسل الذي يشارك فيه مايكل يحمل اسم “بيت داود” /House of David، وهو من إنتاج أميركي ومن المقرر عرضه على منصة “أمازون برايم”، ولم يشارك في إنتاجه أي شركة إسرائيلية وهو من إخراج الأميركي جون إروين الذي شارك في الإنتاج مع كل من جوناثان واكر، جون جن، جستن روزينبلات.

ويضمّ طاقم العمل عدداً من الممثلين العرب والإسرائيليين، إذ يلعب المصري مايكل إسكندر دور “داود”، ويلعب الفلسطيني علي سليمان دور الملك “شاوول”، بينما تلعب الإسرائيلية آيليت زرور دور زوجته الملكة “أخينوعم”، وتلعب ابنتتهما “ميراب” الإسرائيلية يالي توبول، بينما يقدم الإسرائيلي عودد فهر دور المرشد أبنر، ويشارك الفنان العراقي ألكسندر علوم في دور غير معلن عنه بعد.