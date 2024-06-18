بالفيديو – هنا الزاهد تشارك هذا الفنان فيديو كليبه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مقطع فيديو روّجت به لأحدث أعمالها الفنية بمناسبة بداية فصل الصيف وموسم عيد الأضحى المبارك.

وروّجت هنا لكليب أغنية بعنوان “زهرة – تيجي نرقص”، والذي تتعاون فيه مع المطرب محمود العسيلي، والذي تم طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتأتي أغنية محمود العسيلي وهنا الزاهد على غرار أغنيته مع الفنانة رزان جمال التي قدمها في رمضان الماضي.

أغنية “زهرة” من كلمات منة القيعي وفليبينو وألحان محمود العسيلي وشارك في تلحينها وتوزيعها أحمد طارق يحيى مع إسماعيل نصرت.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد كان مشاركتها مؤخراً في بطولة فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” مع الفنان هشام ماجد، وكل من: محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.