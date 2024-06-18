لم تستفد من العفو.. دنيا بطمة تطلّ بفيديو من السجن وهذه رسالتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من استمرار وجودها في السجن، تحرص عائلة الفنانة دنيا بطمة على إبقاء التواصل بينها وبين متابعيها وجمهورها بطريقة غير مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمناسبة عيد الأضحى نقلت السيدة ليلى أطاسي، والدة دنيا، رسالة من سجنها لجمهورها، حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة المغربية بكامل أناقتها وترتيبها وهي تعايد محبيها بمناسبة الأعياد وتقول لهم “اشتقت لكم كثيراً، عيدكم مبارك”.

وأرفق والدة بطمة المقطع بتعليق كتبت فيه: “السلام عليكم، دنيا تبارك لكم العيد وتقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، والله يدير لها تأويل الخير من عند الله الحي القيوم الذي لا يسهو ولا ينام”.

وكذلك حرصت شقيقاتها على نشر صور ابنتها غزل وليلى روز عبر حساب والدتهما، وتألقتا بالقفطان المغربي والحذاء المغربي التقليدي بمناسبة العيد. وتصرّ عائلة بطمة على نشر صور الطفلتين والتأكيد على إهتمام الجميع بهما خلال فترة غياب والدتهما.

وكان المحامي محمد الحنصالي قد تقدم للجهات المعنية بطلب استفادة موكلته الفنانة المغربية من العفو الملكي في عيد الأضحى ولكنها لم تستفد منه، وبالتالي من المتوقع أن تتقدم بطلب آخر في مناسبات قادمة، كعيد العرش أو عيد الشباب وغيرها من المناسبات الدينية والوطنية.