رامي صبري يفجّر مفاجأة: أغنية أصالة كانت لـ شيرين عبد الوهاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان رامي صبري عن كواليس تعاونه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في أكثر من عمل فني، مفجّراً مفاجأة حول أغنية “مش فاكر ليك” التي قدّمتها الفنانة أصالة.

وقال رامي في تصريحات إعلامية إن الأغنية لم تكن مكتوبة لأصالة في الأساس وإنما لشيرين عبد الوهاب.

وأضاف: “شيرين عبد الوهاب شخصية فريدة من نوعها وفنانة لن تتكرر، ودائماً أقول لها هذا الكلام، ومثلما لدينا في مصر أم كلثوم وأنغام وآمال ماهر لدينا أيضاً شيرين، وأتمنى أن تعود”.

وتابع: “أغنية “مش عايزة غيرك أنت”، جزء منها لحني وجزء لحن شيرين، لأنها بتزعل عندما أقول لحني، وبعديها قدّمت لها أغاني كتيرة ولكنها لم تطرح، ومن أبرزها أغنية “مش فاكر ليك” اللي قدّمتها مع الفنانة أصالة وكانت من البداية لشيرين”.

وكشف رامي العديد من أسرار حياته الشخصية، كما تحدّث عن النجاح الذي حققه من خلال أغنيته الشهيرة “يمكن خير”. إذ قال: “أغنيتا “يمكن خير” و”حياتي مش تمام” حققتا نجاحاً كاسحاً، يعني عدّت مصر وراحت في العالم كله، وصعب تلاقي حد ميعرفنيش”. وأضاف: “رغم النجاح اللي حققته هناك كثيرون يقولون أنت لم تأخذ مكانتك لأنهم يريدونني دائماً أكون في المكانة التي أستحقها، أن أكون رقم واحد، لأن من وجهة نظرهم صوتاً وشكلًا وأداءً واجتهاداً وبالورقة والقلم المفروض أكون كده، ولكن الحمد الله راضي لأن ربنا يعطي كل واحد رزقه اللي قسمه له”.

وعن سبب ارتدائه النظّارة أخيراً، قال رامي صبري: “دي الوقتي بقيت بلبس النظارة كتير حتى وأنا داخل مكان بلبسها، وفي دبي لبستها لأن الناس هناك تعرفني فبحاول أتخفّى في النظارة أو الكاب”.