بطولة عز ويسرا.. تركي آل الشيخ يكشف عن مسرحية "ملك والشاطر" في "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن الملصق الدعائي للعرض المسرحي "ملك والشاطر" والتي يتعاون خلالها نخبة من النجوم وهم الفنان أحمد عز والفنانة يسرا والفنان سيد رجب.

ونشر تركي الملصق الدعائي الخاص بالمسرحية عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "مسرحية ملك والشاطر من بطولة النجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز على مسرح بكر الشدي من 26 يونيو حتى 6 يوليو".

واحتفل تركي مساء أمس الاثنين بالعرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بالمملكة العربية السعودية بحضور فريق وصناع الفيلم إلى جانب عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات المؤثرة، وكشف تركي أن دعم الفيلم من قبل هيئة الترفيه وموسم الرياض وصل لـ 600 مليون جنيه، كما أعلن عن إنتاج جزء رابع من السلسلة المقرر عرضه بحلول عام 2024 وسيباشر السيناريست صلاح الجهيني بكتابة السيناريو وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن تركي خلال الساعات القليلة الماضية بتحقيق فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية بـ 18 مليون جنيه

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف خلال الفترة الماضية عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

اقرأ أيضا:

بالصور.. أبطال فيلم "ولاد رزق 3" يضعون بصمتهم على جدار المشاهير بالرياض

روبي تنشر فيديو من حفلها في تورنتو بكندا.. وهكذا علقت