شيرين عبدالوهاب تلغي حفلها الغنائي في دبي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب عن إلغاء حفلها الغنائي في مدينة دبي الإماراتية، والذي كان من المقرر إقامته برفقة الفنان حسين الجسمي يوم 21 يونيو، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب سفرها في رحلة استشفائية .

وكانت شيرين قد أبلغت الجهة المنظمة للحفل بهذا الأمر منذ أكثر من شهر.

ومن جانبه قال المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية، إن هذا الإلغاء جاء بالاتفاق مع الجهة المنظمة، مشيراً إلى أن شيرين كانت قد انتهت مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة سوف تطرحها خلال الأيام المقبلة، تعاونت فيها مع نفس فريق أغنية "الدهب" وهم الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقى توما .

وكشف موقع "ET بالعربي" عن خطوبة الفنانة شيرين عبد الوهاب من أحد رجال الأعمال، ونشر مكالمة صوتية لزوجها السابق الفنان حسام حبيب وهو يهنئها بالخطوبة وعلق: "ألف ألف مبروك، وبتمنى لك أحلى حاجة في الدنيا، وأنا بجد سعيد، عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفضل كده أحلى حاجة في الدنيا".

مضيفًا: "قررت أعمل أغنية خاصة لشيرين وخطيبها بألبومي الجديد والمقرر طرحها الأيام المقبلة، لأن خطيبها رجل مخترم جدًا جدًا، وبحترمه جدًا".