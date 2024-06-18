فن ومشاهير

أثناء الاستحمام.. أحمد سعد يثير الجدل بمقطع فيديو على إنستجرام

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو له داخل الحمام أثناء استحمامه.

وظهر "سعد" وهو داخل الحمام يغني "يابن المحظوظة مبروك" وعلق على الفيديو قائلا: "لما تستحمى حماية العيد".

وكان الفنان أحمد سعد قد روج لبرنامج "بيت السعد" والذي تم تصويره بالمملكة العربية ويقدمه بصحبة شقيقه الفنان عمرو سعد.

ويضم البرنامج في قائمة ضيوفه عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومن المتوقع أن يتحدثا معهم عن العديد من الموضوعات الفنية وكواليس وأسرار حياتهم الشخصية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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