أول رد من هنيدي على بوستر فيلم "الإسترليني" برعاية "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق النجم محمد هنيدي على بوستر فيلمه الجديد "الإسترليني" الذي كشف عنه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي على تطبيق "فيسبوك" ترويجًا واستعدادًا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وحرص "هنيدي" على تهنئة فريق عمل وصناع فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" على النجاح الكبير بشباك التذاكر المصري والسعودي، وعلق: "إن شاء الله الفيلم يعجب الجمهور ونكون عند حسن ظنهم، ومليون مبروك لولاد رزق".

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الكشف عن المزيد من التعاونات مع كبار النجوم خلال الفترة المقبلة، منها الإعلان عن إنتاج جزء رابع من سلسلة أفلام "ولاد رزق" والمقرر عرضه بحلول عام 2025، كما كشف عن مشروع سينمائي جديد يعد التعاون الأول بين النجم عمرو دياب والفنانة اللبنانية نانسي عجرم ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وعرض للفنان محمد هنيدي مؤخرًا المسرحية الكوميدية "سكول ميوزيكال" وتم تقديمها على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض سيتي ضمن فعاليات "موسم الرياض" بشهر فبراير الماضي، والعرض المسرحي مقتبس من الفيلم الشهير "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وهذه المرة في إطار موسيقي كوميدي، وتدور أحداث المسرحية حول عودة الأستاذ رمضان بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء الأمور.

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