نسرين أمين تنشر صور جديدة من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3" في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة نسرين أمين بنجاح فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي بدأ عرضه مؤخرًا في السينمات وتحطيمه العديد من الأرقام القياسية ضمن عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى.

ونشرت "نسرين" صور جديدة من العرض الخاص للفيلم الذي أقيم في الرياض أمس الاثنين بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب فريق عمل وصناع الفيلم وعدد من النجوم والإعلاميين والشخصيات المؤثرة على "السوشيال ميديا"، وعلقت نسرين: "من حفل افتتاح فيلم ولاد رزق 3 في الرياض".

ويأتي احتفال تركي آل الشيخ بنجاح الفيلم نظرًا لكون "موسم الرياض" مشارك في العملية الإنتاجية للفيلم، وكشف تركي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في العرض الخاص أن الفيلم بلغت ميزانيته الإنتاجية 600 مليون جنيه.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة نسرين أمين كانت بمسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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