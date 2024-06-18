أكرم حسني يوجه الشكر لتركي آل الشيخ بعد دعوته لحضور "ولاد رزق 3" في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان أكرم حسني الشكر والتحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على دعوته لحضور العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي أقيم مساء أمس الاثنين بالعاصمة الرياض.

ونشر "أكرم" صورة له من كواليس العرض الخاص للفيلم عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "شكرًا معالي المستشار تركي ال الشيخ على الدعوة الكريمة لحضور العرض الخاص لفيلم ولاد رزق، فخر لكل مصري وسعودي إننا نوصل لهذه الدرجة من الإبهار في عمل فني، ألف مبروك لكل طاقم العمل وعلى رأسهم المخرج طارق العريان".

وشارك الفنان أكرم حسني مؤخرًا بعدد من العروض المسرحية التي تم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" وهم مسرحية "عطل فني" عام 2020 وشاركه البطولة الفنان هشام ماجد، ومسرحية "حتى لا يطير الدكان" عام 2022 وشاركه البطولة الفنان بيومي فؤاد، وأخيرًا بمسرحية "تطبق الشروط والأحكام" عام 2023 وشاركه البطولة الفنانة أسيل عمران.

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