شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين عن مسرحية عامل قلق : أعلى إيرادات إفتتاحية فى تاريخ مسرح الدولة والان مع تفاصيل الخبر

روج الفنان سامح حسين لمسرحية عامل قلق التي تعرض على مسرح البالون بالعجوزة، وعلق على صفحة الفيس بوك قائلا : الحمد لله أكبر حضور للجمهور وأعلى إيرادات افتتاحية فى تاريخ مسرح الدولة، المسرحيه الكوميدية الاستعراضية عامل قلق، يوميا على مسرح البالون بالعجوزه في تمام الساعه الثامنة والنصف، ونشر سامح عدة صور من كواليس المسرحية .



سامح حسين



سامح حسين فى عرض مسرحية عامل قلق



سامح حسين فى كواليس مسرحية عامل قلق



سامح حسين فى مسرحية عامل قلق



سامح حسين فى مسرحيته الجديدة



سامح حسين ومسرحية عامل قلق



وافتتح الفنان سامح حسين عرض مسرحيته الجديدة "عامل قلق" ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح البالون بالعجوزة في تمام الساعة الثامنة والنصف، والمسرحية فكرة وإخراج إسلام إمام، وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية "الفرقة القومية للموسيقي الشعبية"، والعمل من تأليف محمد زناتي وأحمد الملواني وديكور حازم شبل وأزياء أميرة صابر وموسيقي يحيي نديم واستعراضات هاني حسن وإضاءة عز حلمي ومدير عام الفرقة الفنانة لبنى الشيخ.



جدير بالذكر أن الفنان سامح حسين قدم من قبل عدة عروض مسرحية مع المخرج إسلام أمام ويشكلا سويا دويتو مسرحيا ناجحا، ومن المسرحيات التي قدماها سويا مسرحية "حلم جميل" ومسرحية "المتفائل" وحققت هاتان المسرحيتان نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.



مسرحية "حلم جميل" تدور أحداثها حول شاب صعلوك يجول في الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، وتتوالى الأحداث، أما مسرحية "فتدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

