شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مقدمة الموسم الثانى من House of the Dragon.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شبكة HBO بتغيير مقدمة الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon، حيث اختفى الترتيب الخاص بعائلة الـ تارجارين إلى شرح لـ Dance of the Dragons أو رقصة التنانين التي ستدور عنها الموسم الجديد، على نفس نهج سلسلة "Game of Thrones" التي كانت تتغيير من أسبوع لآخر اعتمادًا على الشخصية التي ستظهر في تلك الحلقة.

كما انتظر الكثير من متابعى سلسلة House of the Dragon عرض الحلقة الأولى من الموسم الثانى التي طرحت منذ ساعات، تحت اسم A Son for a Son، الذى أثار الجدل حول قتل أحدى أولا الملكة أليسنت هايتاور كثأر لـ قتل لوسيريس فيلاريون من قبل إيموند تارجارين في نهاية الحلقة الأخير من الموسم الأول من العمل.

ألا أنه على غير المتوقع انتهت أحداث الحلقة مع قطع رأس جيهيريس ابن الملك إيجون الثانى من شقيقيته وزوجته الملكة هيلينا، وكلاهما شقيقا الملكة رينيرا تارجارين من والدها الملك فيسيريس.