شكرا لقرائتكم خبر عن على صبحى: مشاركتي في ولاد رزق 3 فرصة كبيرة خاصة مع نجوم كبار ومخرج صاحب رؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الشاب على صبحى فى بطولة فيلم ولاد رزق 3، حيث قدم شخصية " كورى" ونال إشادات على دوره فى أحداث الفيلم، وقال على صبحى لليوم السابع إنه سعيد للغاية بمشاركته فى فيلم بحجم ولاد رزق، خاصة إنه يعمل مع نجوم كبار ومخرج مميز وله رؤية فنية فى اختيار الكاست، مشيرا إلى أن اختياره جاء عن طريق المخرج طارق العريان والذى يعتبره أنه اعطاه فرصة كبيرة فى الوقوف مع نجوم العمل.

واشار صبحى، أنه اشتغل بشكل كبير على الشخصية مع المخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهينى، وأضاف شكل وطريقة للملابس مع العريان واستايلست الفيلم.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية مشاركة عدد من الفنانين الجديد الذين لم يتواجدوا في الجزأين الأول والثاني وعلى رأسهم آسر ياسين، على صبحى، أسماء جلال، أحمد الرفاعي، فيدرا، والملاكم تايسون فيوري، فيما يغيب عن الأحداث الفنانين أحمد الفيشاوى وأحمد داود، بينما يظهر النجمان كريم عبد العزيز وأحمد فهمى كضيفى شرف وكذلك رزان مغربى. والفيلم من إنتاج RAW Entertainment بمشاركة Synergy Films وFilm Square وG Creations.



