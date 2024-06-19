شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم: فخور بالمشاركة في ولاد رزق بأجزائه الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان كريم قاسم لليوم السابع، إن فيلم ولاد رزق 3 أصبح براند كبيرا والجمهور تعلق بالشخصيات على مدار الـ 3 أجزاء، مشيرا إلى أن شخصية رمضان لها تفاصيلها الخاصة فهو أحد أضلع ولاد رزق، ويعتمد دائما على اصطياد وتسهيل المهمات لاخوته ربيع ورضا فى أحداث الفيلم.

واضاف قاسم: إنه لا يعلم متى سيبدأ تحضيرات الجزء الرابع، ولكنه يحتفل حاليا بإيرادات العمل ونجاحه مع الجمهور، لافتا الي أن ولاد رزق بأجزائه الثلاثة فخر له فى مسيرته، فضلا عن المخرج طارق العريان أحد افضل المخرجين فى الوطن العربى وله رؤية فنية عالية المستوى، ويقدم كل شىء بشكل دقيق ومبهر.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية مشاركة عدد من الفنانين الجديد الذين لم يتواجدوا في الجزأين الأول والثاني وعلى رأسهم آسر ياسين، على صبحى، أسماء جلال، أحمد الرفاعي، فيدرا، والملاكم تايسون فيوري، فيما يغيب عن الأحداث الفنانين أحمد الفيشاوى وأحمد داود، بينما يظهر النجمان كريم عبد العزيز وأحمد فهمى كضيفى شرف وكذلك رزان مغربى. والفيلم من إنتاج RAW Entertainment بمشاركة Synergy Films وFilm Square وG Creations.

