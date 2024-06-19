شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم: قدمنا فى نوستالجيا 90/80 روائع نفتخر بها ونحن أساس القوة الناعمة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح أمس عرض الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا 90/80 والذي احتضنه مسرح السامر بالعجوزة، تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، وهو من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم والذى يخرجه أيضا.

وقال الفنان تامر عبد المنعم مخرج عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "انتمائي لفترة الثمانينات والتسعينات ونشأتي في هذا العصر جعلت له بصمة بداخلي وهذا هو دور الفنان يقوم بتخزين بعض الأشياء داخل ذاكرته تظهر في وقت معين".

وأضاف عبد المنعم: "قدمنا روائع نفتخر بها جميعا كمصريين وهذا ما يدعو للفخر من مسلسلات ومسرحيات وأفلام حتى الإعلانات والكارتون والأعمال الغنائية الخاصة بفترة التسعينات، والتي شكلت وجداننا وأغاني الثمانينات ونجومنا".

وأكد: "عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ هو التفاعل الذي لم أكن أشعر به ولكن خرج من وجداني، وأحب أن أقول هذا هو جيلي وهذه هي الأشياء التي تربيت عليها، وهذه الأعمال ألماظات مصرية تستحق أننا جميعا نفتخر بها ونصفق لها ونقوم بإعادتها ونقول بكل فخر نحن أساس القوة الناعمة".





























عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية والبرامج التليفزيونية والأفلام التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن بتوزيع جديد.

عرض الدراما الاستعراضية الغنائية 80 / 90، إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، وبطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقى وإعادة التوزيع للعرض محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصمم أزياء رنا عبد المجيد، وتقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية.

ويستمر عرض الدراما بمسرح السامر لمدة ثلاثة أيام حتى الأربعاء 19 يونيو، وتقدم في اليوم التالي على مسرح قصر ثقافة القناطر، ومن المقرر أن تنطلق بعدها إلى عدد من المحافظات الساحلية ضمن العروض الفنية الخاصة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".