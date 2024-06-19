بعد فيديو الحمام.. الجمهور يهاجم أحمد سعد: "ليه نشوف واحد عريان وبيستحمى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان أحمد سعد منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو له داخل الحمام أثناء استحمامه.

وظهر "سعد" وهو داخل الحمام يغني "يابن المحظوظة مبروك" وعلق على الفيديو قائلا: "لما تستحمى حماية العيد".

قطاع كبير من الجمهور هاجم الفنان أحمد سعد بسبب الفيديو، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "شكلنا فتحنا عليك الإنستجرام في وقت غلط يا فنان"، و"هو ده عادي بالله عليك؟"، و"ليه نشوف واحد عريان وبيستحمى.. إيه الفكرة"، و"تقريبا أنا جيت في وقت غير مناسب".

كما علق البعض: "إيه الهدف إنك تصور نفسك وإنت بتستحمى"، و"أنا كمتابع استفدت إيه"، و"شكلنا دخلنا في وقت غلط" وغيرها من التعليقات.

وكان الفنان أحمد سعد قد روج لبرنامج "بيت السعد" والذي تم تصويره بالمملكة العربية السعودية ويقدمه بصحبة شقيقه الفنان عمرو سعد.

ويضم البرنامج في قائمة ضيوفه عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومن المتوقع أن يتحدثا معهم عن العديد من الموضوعات الفنية وكواليس وأسرار حياتهم الشخصية.