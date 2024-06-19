إعلان جديد لفيلم "جوازة توكسيك" استعدادًا لعرضه بشهر يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "New Century" الشركة المنتجة لفيلم "جوازة توكسيك" عن إعلان جديد ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضه في السينمات مطلع شهر يوليو المقبل وذلك عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

وأظهر الإعلان الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد إلى جانب عدد من النجوم وهم الفنان محمد أنور، الفنانة ملك قورة، والفنان تامر هجرس، وسط العديد من المواقف الكوميدية التي يتعرض لها أبطال الفيلم.

وتدور أحداث فيلم "جوازة توكسيك" في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعد عودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الاخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟، ويشارك ببطولة الفيلم هيدي كرم، الراقصة الاستعراضية جوهرة، نورين أبو سعدة، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يتعاون خلالها كلًا من ليلى علوي وبيومي فؤاد بعد مشاركتهما ببطولة فيلم "ماما حامل" عام 2021، للمرة الثانية بفيلم "شوجر دادي" عام 2023، كما تعاقدا مؤخرًا على بطولة فيلم "المستريحة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد يشارك بفيلم "أرض جهنم" وسط بطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية والعربية وهم الفنانة هيفاء وهبي، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنانة عبير صبري، تأليف شروق أشرف وعمرو عاسم، إخراج وليد محي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال وتتوالى الأحداث.

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