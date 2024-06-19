الحلفاوي يعلق على فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على مباراة النادي الأهلي التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء أمام نادي الاتحاد السكندري وانتهت بفوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونشر "الحلفاوي" تعليقه عقب نهاية المباراة عبر حسابه الرسمي على "X" وقال: "كولر له في كل مباراة علامة استفهام، غالبًا ما تكون في فقرة التغييرات".

كما نشر "الحلفاوي" تعليقه على أحداث الشوط الأول من المباراة وأعطى تعليماته للشوط الثاني وعلق: "كهربا لسه مرجعش، ومش هيرجع إلا لو استمر في الملعب، أعتقد هيكون أفضل في الشوط الثاني، ويمكن يسجل، محتاجين قفشة، بس المشكلة إن المرشح للخروج هو الشحات، ممكن يخرج ونلعب 2134 العشري غالبًا هيفتح الشوط الثاني".

وانهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه الذين أشادوا برؤيته الجيدة لسير المباراة وعن إحراز اللاعب محمود كهربا هدف الفوز كما توقع بالظبط وعلقوا: "إنت مخاوي ولا ايه يا قبطان، كهربا سجل يا قبطان الله عليك، الله على توقعاتك، عملها كهربا زي ما قلت يا قبطان، قراءة صحيحة للمباراة يا قبطان كما عودتنا، كهروب سجل يا قبطان بالأمر المباراة، مع التوقعات القبطانية لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، كهربا سمع الكلام وكولر قال القبطان تمام".