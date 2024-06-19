وليد يوسف ينفي تعرض ابنه لوعكة صحية: "تشابه أسماء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نفى السيناريست وليد يوسف تعرض نجله لوعكة صحية وهو ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" قال: "ابني بخير والحمد لله ده تشابه أسماء، وانا تابعت اللي اتقال لكن ابني الحمد لله كويس ودي بلبلة حصلت حواليه مش أكتر".

واشتهر السيناريست وليد يوسف بكتابة العديد من الأعمال الفنية ما بين التلفزيونية والسينمائية وحتى المسرحية أبرزها مسلسل "الزيبق" عام 2017 بطولة الفنان كريم عبد العزيز، فيلم "نورت مصر" عام 2018 بطولة الفنان بيومي فؤاد، مسرحية "الليلة الكبيرة" عام 2022 بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، بدرية طلبة، وميرهان حسين.

يذكر أن آخر مشاركات السيناريست وليد يوسف كانت بمسرحية "حازم حاسم جدًا" بطولة الفنان عمرو عبد العزيز وعرضت مطلع العام الجاري.

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