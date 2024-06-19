بسمة بوسيل تطرح ثاني أغانيها "قال في حقي كل خير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الفنانة بسمة بوسيل ثاني أغانيها هذا العام بعنوان "قالي في حقي كل خير" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفلت بسمة بصدور الأغنية ونشرت مقطع منها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "قال في حقي كل خير، قال كلام عاقل كبير".

وكشفت بسمة في شهر مايو الماضي عن طرح أولى أغانيها بعنوان "البدايات" من إنتاج طليقها الفنان تامر حسني وعلقت: "على فكرة الأغنية دي بتاعة تيمو، ولما قلت له أني عايزة أعمل أغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظة إنه يديهالي، شكرًا جزيلًا ليك يا تيمو هذا الأمر يعني لي الكثير، أول أغنية رسمية في مشواري الفني كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي".

ورد "تامر" على "بسمة بوسيل" قائلا: "الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم ألف مليون مبروك وغنتيها غنا عظيم بجد أيوه أنا المدرب والمنتج، بس احساسك هو الموضوع كله، كل سنة وانتي طيبة ويارب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات شكرًا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيى والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف، مبروك يا بسوم".

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