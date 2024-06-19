تركي آل الشيخ يكشف عن نفاد تذاكر جميع حفلات "ولاد رزق 3: القاضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الاحتفال بنجاح فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي يعرض بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع عرضه في مصر ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

ونشر تركي صورة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" كشف خلالها نفاذ جميع تذاكر الحفلات الخاصة بالفيلم اليوم الثلاثاء.

واحتفل تركي خلال الساعات القليلة الماضية بتحقيق فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما بـ 18 مليون جنيه

ويأتي احتفال تركي بنجاح فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" نظرًا لكون "موسم الرياض" مشارك في العملية الإنتاجية للفيلم.

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، ويشارك ببطولة الفيلم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، علي صبحي، أسماء جلال، محمد ممدوح، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

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