تركي آل الشيخ يكشف عن زحام وإقبال جماهيري كبير على فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الاحتفال بنجاح فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي يعرض بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع عرضه في مصر ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

ونشر تركي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أوضح خلاله إقبال جماهيري كبير على فيلم ولاد رزق 3: القاضية بسينما مترو بمنطقة وسط البلد، حيث ظهر الشارع مكتظًا بالجماهير التي اصطفت أمام السينما لمشاهدة الفيلم.

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تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، ويشارك ببطولة الفيلم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، علي صبحي، أسماء جلال، محمد ممدوح، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

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