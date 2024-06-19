هنا الزاهد أنيقة وبسمة بوسيل تستعرض رشاقتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد : معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

تألقت الفنانة السورية نسرين طافش في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء قضائها الإجازة في مدينة أمستردام بهولندا.

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثناء تواجدها في فرنسا.

تارا عماد

تألقت الفنانة تارا عماد في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، أثناء قضاء عطلة إجازة عيد الأضحى في مدينة بودروم التركية، رفقة أصدقائها من ضمنهم الإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

هيدي كرم

خضعت الفنانة هيدي كرم، لجلسة تصوير مميزة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

درة

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أمام البحر من مدينة "ميكونوس" بدولة اليونان.

بسمة بوسيل

تألقت الفنانة بسمة بوسيل في أحدث ظهور لها من داخل صالة الجيم، وظهرت بإطلالة رياضية أبرز قوامها وتناسق كبير في عضلات البطن.

هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحة بإطلالة جريئة عبر حسابها على موقع "انستجرام"، مرتدية فستان قصير باللون الاسود.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصور جديدة لها يوميا، تظهر فيها أمام حمام السباحة، وأظهرت "التاتو" المرسوم على كتفها.

مي سليم

نشرت المطربة مي سليم صورًا جديدة من حفلها الغنائي، وظهرت مرتدية فستان "جمبسوت" اسود مرصع بالكريستال، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي أحدث ظهور لها من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال على غير العادة.