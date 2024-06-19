"أتمنى أن تحتفي به كل المهرجانات".. طارق الشناوي ينعى الناقد خميس خياطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الناقد الكبير طارق الشناوي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الناقد الراحل خميس خياطي، والذي وافته المنية أمس.

وكتب الشناوي: "برحيل الناقد التونسي الكبير خميس خياطي تفقد السينما العربية أحد أهم علاماتها النقدية والبحثية في النصف قرن الأخير".

وتابع: "الأستاذ خميس له مئات من الحوارات والمقالات العميقة والملهمة التي أتمنى أن تصدر في عدة كتب قادمة، وأتمنى أن كل المهرجانات العربية تحتفي بخميس خياطي".

وكان المخرج خيري بشارة قد أعلن أمس الثلاثاء وفاة الناقد الكبير، وكتب: "انتقل الي جوار ربه اليوم الناقد السينمائي التونسي البارز خميس خياطي الذي حصل على الدكتوراه في علم الاجتماع من فرنسا عن دراسته لسينما صلاح أبو سيف".