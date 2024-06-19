شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل Star Trek: Prodigy لموسم ثان بعد نجاح الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت منصة نتفليكس الأمريكية، الضوء الأخضر لصناع مسلسل Star Trek: Prodigy لإنتاج موسم ثان، بعد نجاح الموسم الأول الذي عرض منذ أشهر عبر المنصة وحقق عدد مشاهدات كبيرا، ولم تعلن المنصة عن الموعد المحدد لعرض الموسم الجديد واكتفت بالإعلان عن التجديد.

وسبق وأعلن القائمون على مسلسل Star Trek: Prodigy عن إلغائه في 2021 بعد الإعلان انذاك عن تجديده لموسم ثان، وسرعان ما انتهت عملية التجديد قبل ان تعلن المنصة الأمريكية نتفليكس عن شراء حقوق البث والعرض.

يضم مسلسل Star Trek: Prodigy أصوات كل من: بريت جراي، وإيلا بورنيل، وجيسون مانتزوكاس، وأنجوس إمري، ورايلي الأزراكي، ودي برادلي بيكر، وجيمي سيمبسون، وجون نوبل، وكيت مولجرو.

ويتبع مسلسل الأنيميشن Star Trek: Prodigy مجموعة من الشباب الفضائيين أثناء سفرهم عبر الفضاء في مركبة فضائية مهجورة. وتوجه إلى رباعي ألفا، وعلى طول الطريق، يتم مساعدتهم من قبل مستشار التصوير المجسم للتدريب في حالات الطوارئ على متن السفينة، والذي يشبه صوت الكابتن كاثرين جانواي من Star Trek: Voyager.