شكرا لقرائتكم خبر عن ويسلي سنايبس يسخر من إعادة إنتاج Blade بعد استبعاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر النجم العالمي ويسلي سنايبس، صاحب شخصية "بلايد" الشهير في عالم مصاصي الدماء Blade الذى عرض لسنوات طويلة في دور العرض، مؤكداً على اختفاء الكثير من التفاصيل الخاصة بالفيلم وكثرة الأزمات والمشاكل داخل طاقم العمل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي ويسلي سنايبس، أكد ان طاقم العمل الخاص بالفيلم يتخلله الكثير من الازمات بعد إعلان خروج المخرج يان ديمانج من الفيلم الجديد وتعيين كاتب السيناريو إريك بيرسون صاحب أعمال (The Fantastic Four، وBlack Widow، وThor: Ragnarok).

ومن المقرر ان يلعب النجم الحائز على جائزة الاوسكار ماهرشالا على، دور صياد مصامي الدماء الجديد في الفيلم القادم في يونيو 2025، وسبق وسخر سنايبس في تغريدة عبر موقع أكس، قائلاً : لورد لورد لورد، لا يزال الناس يبحثون عن الصلصة السرية، إن سائري النهار يجعلون الأمر يبدو سهلاً، أليس كذلك؟".

أعلنت شركة مارفل عن فيلم "Blade" مع ماهرشالا في يوليو 2019، وكان بسام طارق أول مخرج ينضم إلى المشروع، رغم أنه خرج في سبتمبر 2022، أي قبل شهرين تقريبًا من بدء تصوير الفيلم، كما تم الإعلان عن العديد من كتاب السيناريو على مر السنين، من كاتبة فيلم Watchmen ستايسي أوسي-كوفور إلى مايكل ستاربيري.

ذكرت مجلة فارايتي في نوفمبر الماضي أن فيلم "Blade" قد مر بخمسة كتاب على الأقل بحلول ذلك الوقت، قال أحد الأشخاص المطلعين على تغييرات النص إن القصة تحولت في مرحلة ما إلى قصة تقودها نساء ومليئة بدروس الحياة، وانتشرت الشائعات في ذلك الوقت أن شركة مارفل كانت لا تزال تتطلع إلى إنتاج الفيلم ولكن بميزانية أقل من 100 مليون دولار.