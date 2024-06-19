شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي صاحب صاحبه ..الفنان الكوميدي يحتفل بعيد ميلاده الـ43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر النجم أحمد مكي، بأدواره الكوميدية طوال مسيرته الفنية، فبالاضافة إلى تألقه في مسلسل الكبير أوي، الذي عرض للموسم الثامن وحقق نجاحاً كبيراً فهو يمتلك مشاركة متميزة في مشاركته بمسلسل الاختيار الذي جسد فيه دور ضابط شرطة ونال استحسان الكثيرين.

ويحتفل النجم أحمد مكي، اليوم، بعيد ميلاده الـ 43، ووسط الكثير من الأعمال التي تألق فيها مكي في مشواره، يمتلك مكانه خاصة داخل قلوب متابعيه ومشاهديه بأغانية المتميزة في الراب وظهوره المتواصل في الأوقات المناسبة مثل مشاركته المستمرة في دعم القضية الفلسطينية التي لم يتوقف يوماً عن دعمها منذ السابع من أكتوبر الماضي، وبالرغم من التضييق المستمر من قبل إدارات انستجرام وفيس بوك، لم يتوقف مكي عن الظهور والتعليق والدعم المستمر لأشقائنا في فلسطين.

يمتلك مكي أكثر من 7.5 مليون متابع عبر انستجرام من مختلف انحاء العالم، بالإضافة إلى أكثر من 7.5 مليون متابع عبر فيس بوك ايضاً، وتحصد فيديوهاته التي يشاركها من حين لآخر عبر حساباته الشخصية ملايين المشاهدات، فهو يتميز بمشاركة تفاصيل مغامراته مع حيواناته الأليفة مثل فيديو صديقه الوفي "خورشيد"، وفيديوهات معالجته للطيور والسباقات التي يخوضها.

ويشتهر مكي بلقب "صاحب صاحبه" فهو الصديق الوفي، وظهر ذلك بشكل كبير في احدي التعليقات السابقة على أحد منشوراته، بعد ان كتب له احد أصدقائه القدامي تعليق قائلاً "واحشني يا صديق الطفولة"، ليرد مكي عليه بتعليق حار جدا يطالبه بارسال رقم هاتفه للتواصل، فهو الصديق الوفي والفنان الكوميدي صاحب المواقف الإنسانية.