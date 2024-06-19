ماذا قال علي الحجار عن مسرحية "مش روميو وجوليت"

ياسر رشاد - القاهرة - روج المطرب علي الحجار، لمسرحيته الجديدة "مش روميو وجوليت"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.



وكتب علي الحجار، على حسابه قائلا: "كان افتتاح عظيم وجمهور رائع، بعد بروفات استمرت 8 شهور، ومستمرين معاكم على المسرح القومي كل يوم من الساعة 9، عدا الأربعاء".



افتتاح مسرحية مش روميو وجوليت



وكان افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "مش روميو وجوليت"، الاثنين الماضي، على خشبة المسرح القومى بالعتبة.

أبطال مسرحية مش روميو وجوليت

مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاه من روميو وجوليت لوليام شكسبير، بطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد " .

العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صغوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، ، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل .

خطة البيت الفني للمسرح في عيد الاضحى

ويعد العرض ضمن خطة عروض البيت الفنى للمسرح خلال أجازة العيد والتى تتضمن افتتاح ٦ عروض مسرحية جديدة بالقاهرة والإسكندرية، وهم: "مش روميو وجولييت، العيال فهمت، مرايا إلكترا، ذات والرداء الأحمر، الحلم حلاوة، مغامرة في المدينة الأسطورية"، بجانب إعادة تقديم ٥ عروض وهم : "يوم عاصم جدا، النقطة العميا، السمسمية، كاندي كراش، حازم حاسم جدا" .