مسرحية "ملك والشاطر" تعيد التعاون بين أحمد عز ويسرا.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجمان أحمد عز ويسرا، لعرض مسرحي جديد بعنوان "ملك والشاطر"، المقرر عرضه قريبًا بالمملكة العربية السعودية.

ويشار إلى أن مسرحية ملك والشاطر تعيد التعاون بين أحمد عز ويسرا، بعد مسلسل "ملك روحي" الذي تم عرضه عام ٢٠٠٣.

تركي آل الشيخ يعلن موعد العرض المسرحي ملك والشاطر

وكان أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، موعد عرض مسرحية "ملك والشاطر" بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي قائلا : "مسرحية ملك والشاطر من بطولة النجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز على مسرح بكر الشدي من 26 يونيو حتى 6 يوليو.

يسرا تروج لمسرحية ملك والشاطر

وروجت الفنانة يسرا، لأحدث أعمالها المسرحية "ملك والشاطر" بمشاركة الفنان أحمد عز، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

ونشرت النجمة يسرا، عددا من بوسترات المسرحية، وعلقت عليها قائلة : "مسرحية ملك والشاطر مع النجم الكبير حبيبي أحمد عز بعد أخر مشاركة معه في ملك روحي المسرحية بداية من ٢٦ يونيو حتى ٦ يوليو على مسرح بكر الشدي بالسعودية".