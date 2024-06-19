فن ومشاهير

“ليلة عمر”.. أنغام تتألق بين جمهورها في الكويت

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تألقت النجمة المصرية أنغام أمس على مسرح آرينا في الكويت ضمن فعاليات مهرجان «ليلة عمر»، احتفاء بعيد الأضحى المبارك.

نشرت الفنانة عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام» مقطع فيديو من الحفل يظهر تفاعل الجمهور معها. وعلقت «عيد سعيد من الكويت».

وكشفت الجهة المنظمة عن نفاد جميع تذاكر الحفل، وشارك المطربة في تقديمه، المطرب آدم.

وتستعد أنغام لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات مهرجان «موازين» في المغرب، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أعمالها وأغانيها التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها.

وأعربت في وقت سابق عن شوقها الكبير للقاء جمهورها المغربي.8fa58930d5.jpg 1f70942efb.jpg 6e1064dd8d.jpg 12b13bc8b2.jpg

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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