“ليلة عمر”.. أنغام تتألق بين جمهورها في الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تألقت النجمة المصرية أنغام أمس على مسرح آرينا في الكويت ضمن فعاليات مهرجان «ليلة عمر»، احتفاء بعيد الأضحى المبارك.

نشرت الفنانة عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام» مقطع فيديو من الحفل يظهر تفاعل الجمهور معها. وعلقت «عيد سعيد من الكويت».

وكشفت الجهة المنظمة عن نفاد جميع تذاكر الحفل، وشارك المطربة في تقديمه، المطرب آدم.

وتستعد أنغام لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات مهرجان «موازين» في المغرب، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أعمالها وأغانيها التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها.

وأعربت في وقت سابق عن شوقها الكبير للقاء جمهورها المغربي.