نوال الزغبي تنشر كواليس “من باريس”.. رحلة الملايين مستمرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة اللبنانية نوال الزغبي حصد نجاح أغنيتها الجديدة باللهجة الخليجية “من باريس”.

وتحظى أغنية “من باريس” بإعجاب كبير من الجمهور منذ صدورها عبر المواقع الموسيقية، كما يحتلّ فيديو الأغنية مراتب متقدّمة في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” محققاً 5 ملايين مشاهدة بعد 4 أسابيع فقط من صدوره.

ونشرت نوال الزغبي في الساعات الماضية فيديو يتضمن لقطات حصرية من كواليس تصوير كليب “من باريس” والرقصة التي قدّمتها في العمل.

وظهرت نوال الزغبي في اللقطات التي نشرتها بكامل جمالها وأناقتها، تتمايل على أغنية “من باريس”، وتتلقى في نهاية الفيديو إشادة من فريق العمل.

أغنية “من باريس” هي من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمر عبد الفتاح، وتقول كلماتها:

“من حلاه العقل طاير قلبا يشبه قلبي صاير يدلل حقا يآمر لي حياتي كلها من باريس عطره يجيلا كل شي فيه مافي مثيلا وسامة وجهه كفيله تَبهِر العالم لها حبيبي سوى بلبلا زينه صاير مشكلا وانا جايا احلها قولولا جالك الطبيب انت عيونك سحرها وانا حيل أحبها مفتون بعشقها انت ياعمري رهيب بكل مكان ليه معجباته من جماله ومن حلاته جنن الناس بصفاته..اه يا ويلي من هواه مشيته كلها هيبه عيونه مره يا ناس غريبه تسحر القلب وتصيبه من أول لحظه لقا”.