يسرا تعود إلى المسرح مع أحمد عز.. عرض “ملك والشاطر” بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة يسرا، عبر حسابها الخاص بـ”إنستغرام” بوستر مسرحيتها الجديدة التي تقدمها ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعنوان “ملك والشاطر”، والتي تتعاون خلالها من جديد مع الفنان أحمد عز بعد 21 عامًا من آخر أعمالهما مسلسل “ملك روحي” الذي عرض عام 2003،.

وعلقت يسرا على البوستر قائلة: “مسرحية ملك والشاطر مع النجم الكبير حبيبي أحمد عز بعد آخر مشاركة معه في ملك روحي.. المسرحية بداية من 26 يونيو حتى 6 يوليو على مسرح بكر الشدي بالسعودية”.

وعلى جانب آخر، يعتبر فيلم شقو، هو آخر أعمال الفنانة يسرا، الذي حققت خلاله نجاحًا كبيرًا والذي تصدر شباك التذاكر منذ بداية عرضه بموسم عيد الفطر المبارك، ودارت أحداثه حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

وفيلم شقو، بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، وليد فواز، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.