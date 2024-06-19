شيرين تعتذر عن حفلها مع الجسمي.. وتامر عاشور ينقذ الموقف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب عن عدم مشاركتها في الحفل الغنائي الذي كان مقرراً إقامته في مدينة دبي بدولة الإمارات برفقة الفنان حسين الجسمي، يوم 21 حزيران (يونيو) الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب سفرها في رحلة استشفائية.

وأعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص لشيرين في تصريحات صحافية، أن هذا الإلغاء جاء بالاتفاق مع الجهة المنظمة للحفل، مشيراً إلى أن شيرين كانت قد انتهت مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة درامية سوف تطرحها خلال الأيام المقبلة، تعاونت فيها مع نفس فريق أغنية “الدهب” وهم الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقى توما.

ووافق الفنان تامر عاشور على إحياء الحفل بدلاً من شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد تفاوض الجهة المنظمة معه إنقاذاً للموقف بعد اعتذار شيرين عن عدم المشاركة في الحفل.

الجدير ذكره أن إعلان شيرين عبد الوهاب عن إلغاء حفلها بدبي جاء بعد أيام قليلة من إعلانها خطوبتها إلى رجل أعمال من خارج الوسط الفني، مؤكدةً أنها لن تكشف عن اسمه نزولاً عند طلبه، مشيرةً إلى أنها ستحتفل بعقد قرانها قريباً.