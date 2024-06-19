محمد رمضان يُعلن عن خبر غير سار لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” عن خبر غير سار لجمهوره، حيث كشف عن انسحابه بشكل رسمي من موسم رمضان القادم ٢٠٢٥ ، بعد غيابه أيضًا عن المشاركة فى ماراثون رمضان الماضي.

وكتب محمد رمضان قائلاً: “رسميًا غيابي عن دراما رمضان ٢٠٢٥”.

وكان رمضان قد روّج خلال الأيام الماضية لأغنيته الجديدة”مفيش كده”، من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستغرام” بفيديو خاص مع نجله علي.

ونشر الفيديو وعلق عليه قائلا: “مستغربين بيقولولي إيه الكاريزما دي؟!! يارب تكون عجبتكم اغنية مفيش كدة.

وكان محمد رمضان قد أعلن عن طرحه لأغنيته الجديدة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى بفيديو على صفحته، ظهر خلاله وهو بجوار سيارته، ويصاحبها مطلع أغنية مفيش كده، وكتب في التعليق على الفيديو: “مفيش كده .. ليلة العيد”.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية كان مسلسل “جعفر العمدة” الذى عرض فى رمضان ٢٠٢٣ وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.