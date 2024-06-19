منى زكي في قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم رفع فيلم “رحلة 404” الذي قامت ببطولته الفنانة منى زكي، من دور العرض السينمائي منذ فترة إلا أنه تمكن من دخول قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر، وذلك بسبب طرحه على منصة شاهد، واحتل المركز الرابع من أصل عشرة مراكز هي الأعلي مشاهدة في مصر.

فيلم “رحلة 404” بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف، منهم: محمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، ومحمد علاء، مع حسن العدل، وسما إبراهيم، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول.

الفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وتدور أحداثه حول سيدة تدعي غادة تقرر السفر لأداء فريضة الحج وقبل السفر بعدة أيام تتعرض لأزمة تستدعي أن تستعين بأشخاص من الماضي، مما يجعلها تقع في العديد من الأزمات والأحداث.

وكان آخر أعمال منى زكي التليفزيونية هو مسلسل “تحت الوصاية”، والذي عرض رمضان قبل الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا وشارك في بطولته مع منى زكي، العديد من الفنانين، منهم: دياب، ورشدي الشامي، ومها نصار، والطفل عمر شريف، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، ومحمد عبد العظيم، وأحمد عبد الحميد، وعلي الطيب، وثراء جبيل، ونهى عابدين، وجميل برسوم، تأليف شيرين وخالد دياب، إخراج محمد شاكر خضير.