طرح البوستر الرسمي لفيلم محمد هنيدي الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ عن الملصق الدعائي لفيلم جديد يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير قريبًا.

ونشر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بوستر الفيلم، الذي يحمل اسم “الإسترليني”، من إخراج حسين المنباوي، وظهر محمد هنيدي على البوستر بنظرة حادة وهو يحمل مسدسين، ويرتدي ملابس سوداء تحمل شعارات على الذراعين.

وكتب تركي آل الشيخ في التعليق على البوستر: “في الانتظار”، ورد عليه محمد هنيدي قائلا: “إن شاء الله الفيلم يعجب الجمهور ونكون عند حسن ظنهم ومليون مبروك لولاد رزق”.

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية كان فيلم “مرعي البريمو”، وشاركه البطولة غادة عادل، نانسي صلاح، لطفي لبيب، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، وعلاء مرسي، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

يلعب هنيدي في الفيلم دور تاجر بطيخ متزوج من غادة عادل، التي تعمل معه في التجارة، ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.