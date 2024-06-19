حسن الردّاد يدخل في منافسة شرسة مع هذا الفنان بسبب “سفاح التجمع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منافسة شرسة وجدل كبير أثير الأيام الماضية بعد إعلان تقديم قصة “سفاح التجمع” في عملين دراميين أحدهما يلعب بطولته الفنان حسن الرداد، والثاني يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي.

الأمر بدأ عندما أعلن المؤلف محمد صلاح العزب عن كتابة مسلسل حول قصة سفاح التجمع التي أثارت الرأي العام في مصر خلال الأيام الماضية وأعلن المنتج أحمد السبكي إنتاجها وأن الرداد سوف قوم بتقديم شخصية السفاح.

وبعدها أعلن المؤلف جوزيف فوزي، والمنتج أيمن يوسف عن تقديم القصة على أن يقوم الفيشاوي بتقديم الدور والذي تحمس لتقديم العمل، وحاليًا يُنهي تعاقده الرسمي مع الشركة كي يبدأ في التصوير في أقرب وقت.

وبالفعل يعكف جوزيف فوزي، على الانتهاء من كتابة سيناريو المسلسل، مؤكداً أنه أنهى بالفعل كتابة نصفه بالتزامن مع استمرار شركة الإنتاج في التعاقد مع باقي أبطال المسلسل، الذي سوف يعرض على إحدى المنصات الرقمية.

وفور إعلان جوزيف عن تقديم المسلسل، اشتعلت المنافسة بين المؤلفين لسرعة الانتهاء من كتابة العمل وبدء التصوير، إلا أن المنافسة قد تكون في صالح الفيشاوي لأنه سيكون الأقرب للانتهاء من تصوير العمل وعرضه قبل مسلسل الرداد، الذي أعلن منتجه أنه سيخوض به دراما رمضان المقبل.

وعن سبب إقدامه على كتابة قصة سفاح التجمع قال جوزيف فوزي: “لأنها قضية مهمة جدًا، وكل مؤلفي مصر تحدثوا عنها، لذلك قررت الإعلان عن أنني سأكتبها سريعًا لأن معظم الكُتاب أعلنوا أنهم يريدون كتابة القصة نفسها”.

وتابع عن فكرة إقبال الكُتاب على تقديم القصة نفسها: «فكرة أن هناك كُتابا آخرين يريدون كتابة السيناريو لم تضايقني، لأنني متأكد من أن كل شخص سيأخذ نصيبه، وأنا في هذا الموضوع اخترت ألا أتحرك تجاه أُسر الضحايا، وأنا لم أوثق القصة”.