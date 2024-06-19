أحمد عزّ يكشف أسباب ابتعاده عن الدراما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد عز الأسباب الحقيقية وراء غيابه عن المنافسة بالأعمال الدرامية، وذلك بعد غيابه عن الدراما في السنوات الأخيرة، حيث أشار إلى أن السيناريو الجيد هو ما يحفزه للمنافسة ودخول عالم الدراما، كما أكد أن الأعمال التي عرضت عليه في الفترة الأخيرة لم تستفزه كفنان لذلك قرر الابتعاد عن الدراما لعامين متتاليين.

وتحدث عز عن غيابه عن المنافسة بالأعمال الدرامية، إذ قال: السيناريو الجيد هو اللي بيحكمني ويحمسني أشارك في أعمال فنية، بالنسبة لي السيناريو هو اللي بيحسم الموضوع، ولو أتعرض عليّ سيناريو جيد هرجع للدراما فورًا.

ويأتي ذلك بعد أن ابتعد أحمد عز عن الدراما لمدة عامين، حيث كان آخر أعماله الفنية في الدراما، هو مسلسل “الاختيار3 القرار”، الذي شارك فيه عام 2022، بجوار عدد من النجوم منهم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال، وقدم فيه شخصية مروان العدوي، حيث حقق بهذا الدور نجاحًا ملحوظًا، خلال المنافسة بموسم دراما رمضان 2022. وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، منهم: إيمان العاصي، محمد رياض، ومجموعة آخرى من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.