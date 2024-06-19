خالد جلال يفتتح عرض "العيال فهمت" على مسرح ميامي.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "العيال فهمت" أمس الثلاثاء، على مسرح ميامي، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

أبطال مسرحية العيال فهمت

العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، مأخوذ عن الفيلم الموسيقى الغنائى "صوت الموسيقى"، وهو عرض اجتماعى كوميدي غنائي، البطولة للفنانين "رامي الطمباري، عبد المنعم رياض، رنا سماحة، إيهاب شهاب، رانيا النجار، أميرة فايز"، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الواعدين .

"العيال فهمت" ديكور د. حمدى عطية، أزياء وملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفى، دعاية أحمد نور، إضاءة محمود الحسينى، استعراضات دارين وائل، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، كتابة مسرحية طارق على وأحمد الملوانى، مخرج منفذ محمد مسعد، إخراج شادي سرور.

خطة البيت الفني للمسرح في عيد الأضحى

ويعد العرض ضمن خطة عروض البيت الفني للمسرح خلال أجازة العيد والتى تتضمن افتتاح ٦ عروض مسرحية جديدة بالقاهرة والإسكندرية، وهم: "مش روميو وجولييت، العيال فهمت، مرايا إلكترا، ذات والرداء الأحمر، الحلم حلاوة، مغامرة في المدينة الأسطورية"، بجانب إعادة تقديم ٥ عروض وهم : "يوم عاصم جدا، النقطة العميا، السمسمية، كاندي كراش، حازم حاسم جدا".