فن ومشاهير

ليلة أسطورية.. عمرو دياب يشعل أضخم حفلات العيد بدبي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

ياسر رشاد - القاهرة - أشعل النجم عمرو دياب حفله الغنائي ويعتبر هو الأضخم بين حفلات العيد بدبي وذلك  وسط حضور جماهيري غفير ، كما احتشد محبو الهضبة من مختلف الجنسيات قبل الحفل بساعات في انتظاره الذي تحقق حفلاته في دبي أعلى حضور جماهيري .

وصعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام اغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من الجمهور .

عمرو دياب 
398d04bbe2.jpg
عمرو دياب 
55a57bea8f.jpg
عمرو دياب 

وقدم الهضبة مجموعة من أشهر أغانيه وهي بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك ، انا الحظ، وياه، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة .

كما قدم النجم الكبير ميدلي من أغنيات قمرين،  العالم الله، نور العين، كما استعاد الذكريات مع حمهوره عندما قدم أغنيات كان طيب، وهي عامله ايه، أيام وبنعيشها وتنسي واحدة.

1956c08cd9.jpg
عمرو دياب 
e9a356d563.jpg
عمرو دياب 

وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير عندما غنى أغنية يا قمر التي قدمها من ألحانه في ألبومه الأخير "مكانك"، وذلك قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع .

f4da04cb69.jpg
عمرو دياب 

حفل عمرو دياب في بيروت 

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا يوم السبت الماضي حفلا في بيروت وسط حضور جماهيري تجاوز ٢٢ ألف.

8419926682.jpg
عمرو دياب 
196d0fca32.jpg
عمرو دياب 
add36855fd.jpg
عمرو دياب 

وكان الهضبة قد أصدر قبل عيد الأضحى مباشرة أغنيتين هما الطعامة و تتحبي وتصدرتا تريند يوتيوب وتريند موقع التواصل الاجتماعي إكس.

5ef0f7d642.jpg
عمرو دياب 
c3385302e5.jpg
عمرو دياب 
txt

رامي صبري يروج لحفله: لأول مرة هقدم حفل في كندا

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا