ليلة أسطورية.. عمرو دياب يشعل أضخم حفلات العيد بدبي

ياسر رشاد - القاهرة - أشعل النجم عمرو دياب حفله الغنائي ويعتبر هو الأضخم بين حفلات العيد بدبي وذلك وسط حضور جماهيري غفير ، كما احتشد محبو الهضبة من مختلف الجنسيات قبل الحفل بساعات في انتظاره الذي تحقق حفلاته في دبي أعلى حضور جماهيري .

وصعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام اغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من الجمهور .

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

وقدم الهضبة مجموعة من أشهر أغانيه وهي بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك ، انا الحظ، وياه، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة .

كما قدم النجم الكبير ميدلي من أغنيات قمرين، العالم الله، نور العين، كما استعاد الذكريات مع حمهوره عندما قدم أغنيات كان طيب، وهي عامله ايه، أيام وبنعيشها وتنسي واحدة.

عمرو دياب

عمرو دياب

وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير عندما غنى أغنية يا قمر التي قدمها من ألحانه في ألبومه الأخير "مكانك"، وذلك قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع .

عمرو دياب

حفل عمرو دياب في بيروت

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا يوم السبت الماضي حفلا في بيروت وسط حضور جماهيري تجاوز ٢٢ ألف.

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

وكان الهضبة قد أصدر قبل عيد الأضحى مباشرة أغنيتين هما الطعامة و تتحبي وتصدرتا تريند يوتيوب وتريند موقع التواصل الاجتماعي إكس.

عمرو دياب

عمرو دياب