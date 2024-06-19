حفلات نجوم الغناء بعيد الأضحى: فرحة الموسيقى وسحر احتفالات الجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - يزداد الإهتمام في العالم العربي بمناسبة عيد الأضحى، وذلك للإستمتاع بالفعاليات الثقافية والترفيهية، وأبرزها حفلات نجوم الغناء التي تشكل جزءاً هاماً من احتفالات الموسم، يتميز هذا الوقت بالفرح والاحتفال، حيث يقدم الفنانون عروضاً غنائية مميزة تستهوي الجماهير وتجمعهم لقضاء وقت ممتع بأداءاتهم المتميزة والاستماع إلى ألحانهم والموسيقى والحالة الفنية بشكل عام.

عمرو دياب

حفل عمرو دياب.. الهضبة يقابل محبيه بدبي

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا هو الأضخم بين حفلات العيد بدبي وذلك وسط حضور جماهيري غفير، واحتشد الجمهور من مختلف الجنسيات قبل الحفل بساعات منتظرا الهضبة الذي تحقق حفلاته في دبي أعلى حضور جماهيري، وصعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام اغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من الجمهور .

تامر حسني

حفل تامر حسني.. نجم الجيل يشعل حماس الجمهور بالقاهرة

كما أحيا النجم تامر حسني حفلاً غنائيا ضخماً في مدينة زاد بالتجمع الخامس، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم باقة مميزة من أغنياته القديمة والحديثة التي يحبها جمهوره، ومنها حلو المكان، قدها، هرمون السعادة، بجانب تقديمه العديد من الأغنيات الرومانسية، وسط حماس الجمهور.

انغام



حفل أنغام.. صوت مصر تتألق بالكويت

أحيت صوت مصر أنغام واحدة من أضخم حفلات عيد الأضحى والذى أقيم على مسرح آرينا بالكويت بحضور جماهيري غير مسبوق حيث نفذت تذاكر الحفل كاملة بمجرد طرح تذاكره ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر، كما إشتعلت اجواء المسرح بعاصفة من التصفيق الحار لقرابة 5 آلاف فرد وهي الطاقة الاستيعابية القصوى للمكان.

مى سليم

مى سليم تعاصر انتعاشة فنية بعد عودتها بحفل الزمالك

أحيت النجمة مى سليم حفلا غنائيا ضخما ضمن سهرات عيد الأضحى ب"سباين" الزمالك بحضور عدد كبير من الشباب من مختلف الجنسيات العربية.

الحفل هو الأول لمي عقب عودتها لنشاطها الغنائي واعادة تعاقدها مع ميرا أمير التي سبق ان تولت إدارة أعمالها خلال فترة توهجها فى الحفلات الغنائية الجماهيرية.

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج وسط حشود جماهيرية بالساحل الشمالي

أحيا الفنان مصطفى حجاج، حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك والصيف.

وقدم مصطفى حجاج، عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها: " خطوة، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.