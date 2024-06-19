بالصور.. مي سليم تتألق في حفل عيد الأضحى بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت النجمة مي سليم حفلا غنائيا ضخما مساء أمس ضمن سهرات عيد الأضحى بالزمالك، بحضور عدد كبير من الجمهور.

ويعد الحفل هو الأول للفنانة مي سليم عقب عودتها لنشاطها الغنائي وإعادة تعاقدها مع ميرا أمير التي سبق أن تولت إدارة أعمالها.

وارتدت مي سليم جمبسوت جذاب، وصعدت على خشبة المسرح وقدمت أغنية "إلا الليلة دي"، وسط استقبال حافل من جمهورها.

وأشعلت مي الحفل بعدد من أغانيها الرومانسية والاستعراضية منها "إحنا كبنات"، "أنا سكر"، "طال"، "سمعاه"، "ساكتة له"، بالإضافة إلى "سهر الليالي" لفيروز، و"بنت السطان" لأحمد عدوية، و"الفراولة" للريس متقال.