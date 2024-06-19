شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يفتتح عرض "العيال فهمت" على مسرح ميامى والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح، العرض المسرحى "العيال فهمت" أمس الثلاثاء، على مسرح ميامى بوسط البلد.

العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى بقيادة الفنان ياسر الطوبجى، مأخوذ عن الفيلم الموسيقى الغنائى "صوت الموسيقى"، وهو عرض اجتماعى كوميدي غنائي، البطولة للفنانين "رامي الطمباري، عبد المنعم رياض، رنا سماحة، إيهاب شهاب، رانيا النجار، أميرة فايز"، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الواعدين.

"العيال فهمت" ديكور د.حمدى عطية، أزياء وملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفى، دعاية أحمد نور، إضاءة محمود الحسينى، استعراضات دارين وائل، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، كتابة مسرحية طارق على وأحمد الملوانى، مخرج منفذ محمد مسعد، إخراج شادى سرور.













ويعد العرض ضمن خطة عروض البيت الفنى للمسرح خلال إجازة العيد والتى تتضمن افتتاح 6 عروض مسرحية جديدة بالقاهرة والإسكندرية، وهى "مش روميو وجولييت، العيال فهمت، مرايا إلكترا، ذات والرداء الأحمر، الحلم حلاوة، مغامرة في المدينة الأسطورية"، بجانب إعادة تقديم 5 عروض وهى "يوم عاصم جدا، النقطة العميا، السمسمية، كاندي كراش، حازم حاسم جدا" .