شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير عن عيد ميلاده: بدأت أصدق إنه النهارده وأنسى الحقيقى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما تكون أعياد ميلاد الفنانين عرضة للخطأ بصورة كبيرة بسبب تداولها بشكل خاطئ من قبل عدد من المواقع مثلما حصل مع الفنان أحمد بدير الذى دوماً ما تحتفل شريحة كبيرة بعيد ميلاده فى مثل هذا اليوم من كل عام بالتزامن مع الـ20 من يونيو، وهذا رغم تأكيد الفنان أحمد بدير فى وقت سابق أن عيد ميلاده ليس فى شهر يونيو من الأساس مثلما يظهر فى السطور التالية.

الفنان أحمد بدير وخلال تصريحات سابقة له قال: "أنا بدأت أصدق المواقع وأنسى تاريخ ميلادى أن يوم ميلادى هو يوم 1 مايو مع يوم عيد العمل، وتحديد 1 مايو 1947".

على جانب آخر يعد الفنان الكبير أحمد بدير أحد أهم نجوم جيله ممن لديهم موعد مع الإبداع دائمًا مع كل دور يقدمه على الشاشة، إذ تمكن احمد بدير من تحقيق المعادلة الصعبة بنجاحه ما بين السينما والدراما، وقبلهما خشبة المسرح التي شهدت إبداعات كثيرة وضع فيه بصمته على عدد من الأدوار الذى حفرها باسمه.

وخلال موسم دراما رمضان الماضى تألق أحمد بدير مع مسلسل المعلم ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.