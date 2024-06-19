غوينيث بالترو في رسالة واضحة إلى كيت ميدلتون وسط صراع العائلة المالكة

في تحوّل مفاجئ للأحداث، يبدو أن نجمة هوليوود غوينيث بالترو قد اختارت أحد الجانبَين في نزاع العائلة المالكة المستمر وذلك من خلال إظهار دعمها العلني لكيت ميدلتون. وتأتي هذه الخطوة غير المتوقّعة وسط تصاعد التوتّر بين دوق ودوقة ساسكس وبقية أفراد العائلة المالكة.

خلال حفل Trooping the Color الأخير، شاهد الملايين أميرة ويلز، كيت ميدلتون، وهي تعود منتصرة إلى الجمهور. ومن بين التعليقات وردود الفعل العديدة على ظهورها،علّقت “بالترو” على صورة رسمية لكيت على إنستغرام قائلة: “سعيدة جدًا برؤيتك سعيدة وبصحة جيدة”.

أثارت هذه اللفتة من “بالترو” تكهّنات بأنها تنحاز إلى أحد الجانبّين في الخلاف بين العائلة المالكة وأشار المؤلّف الملكي “فيل دامبير” إلى أن “غوينيث بالترو” هي أحدث المشاهير الذين يبدو أنهم ينحازون إلى أحد الجانبَين في المواجهة بين ويلز وساسكس”.

واضاف إن زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، أسست مشروعها الجديد لأسلوب الحياة American Riviera Orchard على منتجات الممثلة غوينيث بالترو وهي معجبة بها بشدة لذا فإن هذا سيكون مؤلمًا على ماركل. وتكهن المؤلف قائلاً: “لم يكن على غوينيث أن تدلي بأي تعليق حول تواجد كيت في Trooping the Color، لكن حقيقة أنها فعلت ذلك تعني أنها تدعمها بالكامل”.

وبهذا تكون بالترو قد انضمت الى مشاهير آخرين الذين نأوا بأنفسهم عن عائلة ساسكس، بما في ذلك ديفيد بيكهام، أوبرا وينفري وكاتي بيري.

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كان لظهور ميدلتون في حفل Trooping the Color أهمية خاصة لأنها كانت أول مشاركة عامة لها منذ عيد الميلاد، وسط علاجها الوقائي المستمر من السرطان حيث بدت متألّقة وهي تستقل عربة مع أطفالها الثلاثة ووقفت على شرفة قصر باكنغهام مع الأمير وليام والملك تشارلز والملكة كاميلا.

وعلى الرغم من معاناتها الصحية، واصلت كيت العمل من المنزل وتخطّط لحضور المزيد من المناسبات العامة خلال فصل الصيف.