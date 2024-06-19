فنان أردني يهاجم تامر حسني لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وجه عازف الجيتار الأردني محمود ردايدة، انتقادات إلى النجم تامر حسني، بسبب الحفل الذي أحياه ثاني أيام عيد الأضحى.

عازف الجيتار الأردني محمود ردايدة، وهو منتج موسيقي ومؤسس فريق موسيقى الروك الأردني الشهير "جدل"، نشر عبر خاصية القصص في صفحته في موقع "أنستجرام"، صورة النجم تامر حسني، من الحفل، وكتب: "أرجوك لا تمسك جيتار وتستعبط ع العالم يا توتو، بيعمل حاله بيعزف يا جماعة".

وفي مقطع فيديو، قال ردايدة: "أعلن إني باتبرع أعلم تامر حسني العزف على الجيتار".

النجم تامر حسني أحيا ثاني أيام عيد الأضحى حفل ضخم، شهد حضور كبير، وقدم خلاله باقة من أشهر أغانيه.