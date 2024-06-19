مؤلف "علم قلبي الغرام" لعمرو دياب.. تفاصيل الحالة الصحية للشاعر وليد جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الشاعر محمد أبو نعمة، عن معاناة الشاعر الغنائي وليد جلال من أزمة صحية، وخضوعه للعلاج في المستشفى.

الشاعر محمد أبو نعمة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "من فضلكم دعواتكم بالشفاء لصديقنا الغالي الشاعر وليد جلال، هو في العناية دلوقتي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاءا لا يغادر سقما أبدا".

الشاعر الغنائي خالد جلال غنى من كلماته نخبة من نجوم الغناء، ومنهم عمرو دياب "علم قلبي الغرام"، وأنغام "ضي عينيك"، ومحمد فؤاد "غصب عني"، وراغب علامة "بهواك"، ووليد توفيق "بحنلك"، ومحمد محيي "المسيني" و"رخيص الهوى"، وكتب أيضا أغاني "يا أطيب قلب"، و"متزعليش" في مسلسل "أبو العروسة".